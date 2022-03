Vigilance Raid: मोतिहारी के इंजीनियर के भागलपुर स्थित मकान में दूसरे दिन भी छापेमारी जारी, ज्वेलरी और निवेष के कागजात बरामद

मोतिहारी भवन निर्माण विभाग के भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता मधुकांत मंडल के तिलकामांझी स्थित आदर्श अपार्टमेंट में निगरानी अन्वेषण विभाग की टीम ने दूसरे दिन गुरुवार को छापेमारी की। फ्लैट से जेवर मिले हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,भागलपुर Sudhir Kumar Thu, 31 Mar 2022 01:26 PM

