हिंदी न्यूज़ बिहार मुजफ्फरपुरः एईएस के तीन नए संदिग्ध मरीज भर्ती, अब तक 10 बीमार, 5 PICU में भर्ती

मुजफ्फरपुरः एईएस के तीन नए संदिग्ध मरीज भर्ती, अब तक 10 बीमार, 5 PICU में भर्ती

एसकेएसमीएच में जिन बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई, उनमें चार बच्चे मुजफ्फरपुर के थे बाकी बच्चे मोतिहारी, सीतामढ़ी और अररिया जिले के थे। मौसम के बदले तेवर के बीच चमकी-बुखार व एईएस के मरीज आ रहे हैं।

हिन्दुस्तान,मुजफ्फरपुर Sudhir Kumar Sun, 10 Apr 2022 03:35 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.