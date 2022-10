बिहार में बैन की गई मैडन कंपनी की 4 सिरप, गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद WHO ने जारी किया था निर्देश

बिहार सरकार ने गुरुवार को हरियाणा में स्थित मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित चार दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के बाद बिहार में यह निर्णय लिया गया है। WHO ने रिपोर्ट में बताया कि 4 दवाएं गंभीर रूप से गुर्दे को प्रभावित करती हैं। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का मुख्य कारण भी इन्हीं 4 दवाओं को माना गया है। राज्य दवा नियंत्रक रवींद्र कुमार सिन्हा ने बिहार में मैडन कंपनी की 4 दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध की जानकारी देते हुए बताया कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मैडन की 4 कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। WHO ने बताया है कि इन सिरप का बच्चों की किडनी पर गंभीर असर पड़ता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते दिनों बताया था कि मैडन के चार सिरप प्रोमीथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रीप एन कोल्ड सिरप भारत में नहीं बेचे जा रहे थे और केवल निर्यात के लिए बनाए जाते हैं। राज्य औषधि नियंत्रक रवींद्र सिन्हा ने बताया कि सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि निरीक्षकों को आज दवाओं के नमूने एकत्र करने और उन्हें परीक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है। बिहार में राज्य में दवाओं के सेवन के बाद अब तक किसी भी मौत की सूचना नहीं मिली है।

राज्य ड्रग कंट्रोलर रवींद्र सिन्हा ने जारी की गई सूचना में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मैडन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के 4 सिरपों की मेडिकल स्टोर या क्लीनिकों पर उपलब्धता पाये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और मुख्यालय को सूचित करें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को इन दवाओं का पता लगाने और रोगियों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए इनके उपयोग को बैन करने की सिफारिश की है। WHO ने कहा कि दवाएं डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन कैले के निर्धारित स्टैंडर्ड से अधिक हैं इसलिए इनका उपयोग मरीज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे मरीज की जान जा सकती है।

गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का कारन बनने वाली मैडन कंपनी की 4 सिरप को देश के कई अन्य राज्यों ने प्रतिबंधित किए जाने पर विचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल प्रयोगशाला में टेस्टिंग के बाद अधिसूचना जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिकारियों को सैंपल की टेस्टिंग के आदेश दिए हैं।