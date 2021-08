Bihar flood: बारिश थमी, लेकिन बाढ़ का कहर बरकरार, मुजफ्फरपुर में 3 लाख से अधिक आबादी प्रभावित, पलायन जारी

बिहार Bihar flood: बारिश थमी, लेकिन बाढ़ का कहर बरकरार, मुजफ्फरपुर में 3 लाख से अधिक आबादी प्रभावित, पलायन जारी Published By: Malay Ojha Tue, 31 Aug 2021 08:23 PM मुजफ्फरपुर हिन्दुस्तान टीम

Your browser does not support the audio element.