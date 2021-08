बिहार भागलपुर में बाढ़ से भारी तबाही, 6 लाख आबादी प्रभावित, कोसी नदी पर बुढ़िया और पुनामा बांध टूटा, शहर में घुसने लगा बाढ़ का पानी Published By: Malay Ojha Tue, 17 Aug 2021 07:20 PM भागलपुर हिन्दुस्तान टीम

Your browser does not support the audio element.