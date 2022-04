बिहार के किसानों को नहीं भाया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का शोध

पराली प्रबंधन के लिए (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) आईसीएआर का शोध राज्य के किसानों को नहीं भाया। इस शोध से बने बायोडिकम्पोजर के माध्यम से पराली को गलाकर खाद बनाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए।

इस खबर को सुनें