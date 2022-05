Bihar crime: मोतिहारी में शोरुम के मैनेजर की गोली मारकर हत्या, गुस्साये लोगों ने किया बवाल, पिता और भाई का भी हुआ था मर्डर

परिजनों का कहना है कि किसी ने कुणाल को फोन किया तो वह बाइक से डेरा से निकला था। गोली लगने की सूचना पर उसके मित्र मौके पर पहुंचे तो उसे इलाज के लिये अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

इस खबर को सुनें