Bihar crime: दरभंगा में युवती की निर्मम हत्या, 26 बार चाकू से गोदकर चाची को मार डाला

पपीते का पौधा लगाने को लेकर विभा देवी के साथ उनकी जेठानी किरण देवी का विवाद हो गया। विवाद होते देख किरण देवी के पुत्र रवि कुमार महतो ने विभा देवी को 26 जगहों पर चाकू से गोद दिया।

इस खबर को सुनें