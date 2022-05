Bihar crime: लखीसराय में बेखौफ बदमाश, दो युवकों को मारी गोली, भागकर बचाई जान

एएसपी सैय्यद इमरान मसूद ने कहा कि दोनों घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों घायलों के द्वारा जो भी स्टेटमेंट मिलेगा, उसी आधार पर मामले की जांच करेगी। जो भी दोषी होंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी।

