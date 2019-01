बिहार: ट्रक और बस में टक्कर, दो की मौत 20 घायल

बिहार में जकनकपुर से उत्तराखंड लौट रही टूरिस्ट बस सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर के पास ट्रक से टकरा गई। जिसमे बस चालक की मौत हो गयी। वहीं ट्रक चालक समेत करीब डेढ़ दर्जन यात्री जख्मी हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की। लोगों ने बड़ी ही मशक्कत से ट्रक और बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों के इलाज के लिए घायल को इलाज के लिए मुज़फ़्फ़रपुर एसकेएमसीएच रेफेर किया गया है। इलाज के दौरान एक और महिला की मौत की खबर है। घायलों का इलाज किया जा रहा है।

Bihar: One person dead, 20 injured in a collision between a truck and a bus near Runni Saidpur toll plaza in Sitamarhi pic.twitter.com/n1rrxFeSkc