VIDEO:जब गुस्साए नीतीश कुमार ने युवकों से कहा-जीवन भर बिन ब्याहे रह जाओगे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार के दरभंगा जिले में 'उज्ज्वला योजना' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के के बारे में लोगों को बताया। मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूद लोगों से बेटियों के स्वास्थ्य और अधिकारों का संरक्षण करने की अपील की। नीतीश कुमार के दरभंगा की सभा में दिए गए इस भाषण का एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ युवकों ने अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर शोर करना शुरू कर दिया। युवकों के शोर मचाने से नीतीश कुमार गुस्सा गए और उन्हें मंच से ही डांट लगाते हुए उनके पास आकर अपनी बात कहने को कहा।

'तुम लोग क्यों हंगामा कर रहे हो? जीवन भर बिन ब्याहे रह जाओगे'

जब नीतीश कुमार जनसभा में लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के संरक्षण के प्रति लोगों से कुछ बात कर रहे थे, उसी दौरान युवकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नीतीश ने अपना भाषण बीच में रोककर इन युवकों से कहा 'तुम लोग क्यों हंगामा कर रहे हो, कोई समस्या है तो चार पांच लोग यहां मंच पर आकर अपनी बात कहो, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं उसको सुनो और अपने घर की बेटियों का ध्यान रखो।' इसके बाद नीतीश ने मजाकिया लहजे में कहा 'मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि अपने घर की बेटियों का ख्याल रखो और उनकी रक्षा करो क्योंकि अगर लड़की ही नहीं रहेगी तो ब्याह किससे करोगे? जिंदगी भर बिना ब्याह के ही रह जाओगे।' बिहार पुलिस ने शोर मचाने वाले युवकों को हिरासत में ले लिया, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद सभी को रिहा कर दिया गया।

#WATCH: #Bihar CM Nitish Kumar reprimands a man during a speech in Darbhanga for raising slogans over development work not being done in his area. Man was detained by Police & later released after CM's intervention* (earlier tweet with the word 'interference' has been deleted) pic.twitter.com/KpD0XgSCIl