बिहार कैबिनेट का फैसला: जल्द लागू होगी मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, मरीजों को मिलेगा बेहतर और तुरंत इलाज

बिहार में जल्द मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना लागू हो जाएगी। इसे आमजनों तक सुलभ स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगले पांच साल में इसे चरणबद्ध तरीके से राज्य में लागू किया जाएगा।

