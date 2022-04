हिंदी न्यूज़ बिहार Blast in Nitish Kumar Event: नालंदा में नीतीश कुमार से महज 15 फीट की दूरी पर विस्फोट, मची अफरा-तफरी

Blast in Nitish Kumar Event: नालंदा में नीतीश कुमार से महज 15 फीट की दूरी पर विस्फोट, मची अफरा-तफरी

सीएम नीतीश कुमार से महज 15 से 18 फीट की दूरी पर बम फूटा। बताया जा रहा है कि पंडाल में ही धमाका हुआ है। मौके पर अफरा-तफरी मची हुई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को दबोच लिया।

नालंदा लाइव हिन्दुस्तान Malay Ojha Tue, 12 Apr 2022 04:14 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.