विवादित बयान:नित्यानंद राय ने पीेएम मोदी के बारे में कहा कुछ ऐसा कि...

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। हालांकि तीखी आलोचनाओं के बाद उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैंने हाथ काटने वाली बात बस एक मुहावरे की तरह कही थी, लेकिन उसे विपक्ष गलत ओर ले जा रहा है। मोदी के संघर्ष पर कोई सवाल ही नहीं उठता है।

Maine muhaware ke roop mein kaha tha. Main khed vyakt karta hun aur apne bayaan ko wapas leta hoon: Nityanand Rai, MP & Bihar BJP Chief on his statement that if any hand or finger is raised against PM Modi, we should break it. pic.twitter.com/LjK55L3hKc