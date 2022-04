बिहार: शराब के अवैध धंधे पर नकेल के लिए अब एआई तकनीक का इस्तेमाल, आईटी कैडर के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव

बिहार में शराबबंदी को कड़ाई से लागू कराने के लिए पुलिस तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर देने जा रही है। इसके तहत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। इससे पहले आईटी कैडर का प्रस्ताव भी है।

