बिहार में आंधी-पानी से 7 लोगों की मौत, आम-लीची और मक्का को भारी क्षति

उत्तर बिहार के साथ कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में आई आंधी-पानी और ओलावृष्टि में अलग-अलग जगहों पर सात लोगों की मौत हो गई। वहीं, आम, लीची और मक्का की फसल को भारी नुकसान हुआ है।

इस खबर को सुनें