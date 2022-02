स्‍कूलबंदी के दौरान का भी मिड डे मील पाएंगे बिहार के डेढ़ करोड़ बच्‍चे, DBT के जरिए सीधे खाते में आएंगे रुपए

हिन्‍दुस्‍तान,पटना Ajay Singh Tue, 08 Feb 2022 06:53 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.