Bhojpur road accident: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सीतामढ़ी के दो राजमिस्त्री समेत 3 को रौंदा, मौत

Bhojpur road accident: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सीतामढ़ी के दो राजमिस्त्री समेत 3 को रौंदा, मौत

रोज की तरह सोमवार की शाम भी तीनों काम खत्म कर दुल्हिनगंज लौट रहे थे। उसी दौरान कौंरा मठिया के समीप सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने तीनों को रौंद दिया। हादसे को लेकर देर तक अफरातफरी मची रही।

आरा हिन्दुस्तान Malay Ojha Mon, 11 Apr 2022 10:59 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.