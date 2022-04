Bhojpur news: हत्या समेत दो मामलों में माले विधायक मनोज मंजिल का सरेंडर, मिली जमानत

विधायक ने शुक्रवार को एमपी-एमएलए के स्पेशल कोर्ट सह थर्ड एडीजे अजय कुमार शर्मा के समक्ष सरेंडर कर दिया। कोर्ट की ओर से 25-25 हजार रुपये के चार मुचलकों पर विधायक को दोनों मामलों में जमानत दे दी।

आरा हिन्दुस्तान Malay Ojha Fri, 08 Apr 2022 09:10 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.