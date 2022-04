भागलपुरः कोर्ट में गवाही देकर लौट रहे सेना के रिटायर्ड अधिकारी की गोली मारकर हत्या, बेटे के सामने ही टेम्पो से खींचकर बरसाईं गोलियां

भागलपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए बदमाशों ने पूर्व फौजी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। कोर्ट से गवाही देकर टेम्पो से लौटते समय वारदात हुई। फिलहाल घटना का कारण नहीं पता चल सका है।

भागलपुर हिन्दुस्तान Yogesh Yadav Wed, 13 Apr 2022 09:23 PM

