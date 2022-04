Bhagalpur News: फिर जारी हुई स्मार्ट सिटी की रैंकिंग, 20 पायदान नीचे खिसका भागलपुर, जानें बाकी जिलों का क्या है हाल

स्मार्ट सिटी की रैंकिंग फिर से जारी हो गई है। 20 पायदान खिसककर भागलपुर 51वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले 31वें स्थान पर था। भागलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी लगातार अपने काम पर फोकस कर रही है।

वरीय संवाददाता,भागलपुर Sneha Baluni Thu, 14 Apr 2022 06:42 AM

