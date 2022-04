Bhagalpur News: प्रसव कक्ष में परिजनों से बधाई वसूलना नर्स को पड़ा महंगा, सिविल सर्जन ने काटा पांच दिन का वेतन; डॉक्टर को लगाई फटकार

भागलपुर के सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष में परिजनों से बधाई वसूलना नर्स को महंगा पड़ गया। निरीक्षण करने पहुंचे सिविल सर्जन ने नर्स का पांच दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया। डॉक्टर को फटकार लगाई।

