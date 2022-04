Bhagalpur News: बीडीओ प्रतीक राज ने डीएम से मांगी सुरक्षा, कहा- मुझे मुखिया और उनके समर्थकों से है जान का खतरा, पढ़ें मामला

भागलपुर के सबौर के बीडीओ प्रतीक राज ने डीएम से सुरक्षा मांगी है। उनका कहना है कि मुखिया और उनके समर्थकों से उन्हें जान का खतरा है। बीडीओ ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई है।

इस खबर को सुनें