भागलपुर: 45 लाख के लिए एएसआई के बेटे का अपहरण, गला रेतकर गेहूं के खेत में फेंका शव; पुलिस बोली फिरौती का नाटक झूठा

भागलपुर जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा के रहने वाले एएसआई पुत्र युवक की गला रेतकर बदमाशों ने बभनगामा बहियार के गेहूं के खेत में फेंक दिया। बुधवार को फसल काटने गए मजदूरों ने शव को देखा।

निज संवाददाता,नवगछिया Sneha Baluni Thu, 31 Mar 2022 06:49 AM

