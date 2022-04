गुडन्यूज: भागलपुर से जल्द शुरू हो सकती है हवाई सेवा, इस तारीख से पटना और कोलकाता की मिलेगी फ्लाइट

वरीय संवाददाता,भागलपुर Sneha Baluni Sun, 24 Apr 2022 11:14 AM

