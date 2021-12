हिंदी न्यूज़ बिहार भागलपुर: कूड़े में रखे डिब्बे को उठाया और जमीन पर पटना, तेज धमाके के साथ बम विस्फोट, 2 बच्चे घायल, FSL टीम पहुंची

भागलपुर: कूड़े में रखे डिब्बे को उठाया और जमीन पर पटना, तेज धमाके के साथ बम विस्फोट, 2 बच्चे घायल, FSL टीम पहुंची

भागलपुर हिन्दुस्तान टीम Malay Ojha Sat, 11 Dec 2021 06:57 PM

