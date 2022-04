भागलपुरः बीडीओ को मुखिया से जान का खतरा, डीएम से मांगी सुरक्षा

भगलपुर में सबौर के बीडीओ ने डीएम से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने मुखिया से जान का खतरा जताया है। कहा है कि बरारी मुखिया ने जान से मारने की धमकी दी है। डीएम ने एसएसपी को जांच के लिए कहा है।

इस खबर को सुनें