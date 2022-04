ईसीआर की सभी ट्रेनों में बेडरोल की सुविधा बहाल, ढाई साल बाद वैशाली में मिला कंबल और चादर

बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) की सभी ट्रेनों में बेडरोल की सुविधा शुक्रवार से बहाल हो गई। वैशाली समस्तीपुर मंडल की पहली ट्रेन बनी जिसमें यह सुविधा शुरू हो गई है।

