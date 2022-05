बांका: ऐसे होगी कोरोना से लड़ाई! स्वास्थ्य विभाग को नए वैरिएंट के मरीजों के इलाज की जानकारी नहीं, सीएस बोले- गाइडलाइन का इंतजार

देश में कोरोना के नए वैरिएंट ने दस्तक दे दी है। वहीं बांका में स्वास्थ्य विभाग को नए वैरिएंट से संक्रमित मरीज का इलाज कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं है। पुराने तरीके पर इंतजाम किए जा रहे हैं।

