Banka News: बांका में सिलीगुड़ी से गुमला जा रही बस पलटी, चालक की मौत, 40 लोग घायल

बांका में सिलीगुड़ी से झारखंड के गुमला जा रही बस पलट गई। इसमें चालक की मौत हो गई। वहीं 40 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है।

इस खबर को सुनें