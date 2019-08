गिरफ्तारी की भनक लगते ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह फरार, पत्नी से हुई पूछताछ

AK-47 रखने के मामले में बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधायक के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शनिवार देर रात पुलिस जब अनंत कुमार सिंह को गिरफ्तार करने उनके सरकारी आवास पहुंची तो वे भाग चुके थे। सूत्रों की मानें तो विधायक को गिरफ्तारी की भनक पहले ही लग गई थी और जब तक पुलिस उनके आवास पहुंचती वे गायब हो चुके थे।

ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा और सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची थी। अनंत सिंह के न मिलने पर पुलिस ने उनकी पत्नी से पूछताछ की है। पूछताछ में अनंत सिंह के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस का कहना है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी गई है और एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है।

Patna: Independent MLA Anant Singh on whom Police had conducted raid and recovered an Ak-47 earlier this week,fled from his residence when Police reached to arrest him.Police says 'We did talk to his wife but she did not divulge details, we will take further action accordingly' pic.twitter.com/4G26a4xVAI