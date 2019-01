बिहार: राबड़ी देवी के खिलाफ टिप्पणी पर पासवान की बेटी धरने पर बैठी

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) प्रमुख व केंद्रीय मंत्री राम विालस पासवान की बेटी आशा पासवान ने अपने पिता द्वारा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 'अंगूठा छाप' कहने पर अपने ही पिता के खिलाफ धरना दिया। आशा पासवान ने पोस्टर और बैनर थामे दर्जनों महिलाओं के साथ पटना हवाईअड्डे के पास स्थित लोक जनशक्ति पाटीर् कायार्लय के सामने धरना दिया। वह चाहती हैं कि राबड़ी देवी से राम विलास माफी मांगे। उन्होंने कहा, “मेरे पिता को अपने शब्द वापस लेने चाहिए।”

Patna: Ram Vilas Paswan's daughter Asha Paswan holds protest against him for allegedly calling former Bihar CM & Rashtriya Janata Dal leader Rabri Devi "angootha chhap" (illiterate). Asha Paswan says, "I want him to take back his words & apologise. He should respect all women" pic.twitter.com/rXEAHx8CBH