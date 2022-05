आरा: ड्राइवर को आई झपकी, अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में घुसा ट्रक; कंप्यूटर सहित पांच लाख का इलेक्ट्रिक सामान टूटा

आरा के भोजपुर में बोल्डर लोडेड एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे की दुकान के अंदर घुस गया। इसमें कंप्यूटर सहित पांच लाख का इलेक्ट्रिक सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। चालक गिरफ्तार।

