बिहार: बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर पड़े छापे; एके-47, ग्रेनेड और कारतूस बरामद

बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक घर पर रेड चल रही है। उनके घर से AK-47, ग्रेनेड और कारतूस बरामद किए गए हैं। एटीएस की टीम ने पूरे घर को घेर लिया है मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी रवाना हो गई।

सूत्रों के अनुसार घर के अंदर से एक पीले कवर में कार्बन फ़िल्म के अंदर छुपा के रखे गए अत्याधुनिक AK-47, हैंड ग्रेनेड और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हालांकि बरामद हथियार को लेकर ATS टीम असमंजस में है। क्योंकि बरामद हथियार AK-47 है या AK-56 इसे कन्फर्म नहीं किया जा सका है। ग्रेनेड के ब्लास्ट की आशंका को देखते हुए बम स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया गया है।

Bihar: AK-47 rifle recovered from the residence of Independent MLA from Mokama, Anant Kumar Singh, in a raid by Police. Further investigation underway pic.twitter.com/53O0zvBDM0