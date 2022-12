कुढ़नी उपचुनाव में NOTA से हारी AIMIM, 10 प्रत्याशियों की कराई जमानत जब्त

ऐप पर पढ़ें

कुढ़नी उपचुनाव में कांटे की टक्कर में बीजेपी के केदार गुप्ता ने जीत दर्ज की तो वहीं जदयू के मनोज कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। वोटों के मामले में पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे पर जदयू, तीसरे पर वीआईपी पार्टी और चौथे पर NOTA रहा। इस चुनाव में 10 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिनको NOTA से भी कम वोट मिले हैं। और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। NOTA यानि None of the above मतलब इनमें से कोई नहीं । नोटा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता किसी को पसंद नहीं करते हैं तो वह अपना मत नोटा को देते हैं। ऐसे हालात में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में नोटा ने 10 उम्मीदवारों को हरा दिया।

चौथे नंबर पर रहा NOTA

कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में कुल 1,80,857 वोट की गिनती हुई। इसमें भाजपा ने 76,648 वोट हासिल किए। वहीं, जदयू को 73,016 वोट मिले। तीसरे नंबर पर VIP के उम्मीदवार नीलाभ कुमार ने 9,988 वोट हासिल किए। इसके बाद कुढ़नी के मतदाताओं ने 4,446 वोट नोटा को दिए हैं। इनके नीचे बाकी 10 उम्मीदवारों को वोट मिला है। नोटा ने बाकी 10 उम्मीदवारों को हरा दिया। इसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है।

NOTA से हारी औवेसी की पार्टी

कुढ़नी उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों में 11 की जमानत जब्त हो गई है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम मुर्तजा को नोटा से भी कम वोट मिले। मुर्तजा को 3,202 वोट मिले, जबकि नोटा को 4,446 वोट मिले। जदयू पर बीजेपी की जीत का अंतर भी 3645 वोट हैं जो कि नोटा से कम है। अगर नोटा का वोट बीजेपी या जदयू के पास जाता तो कुढ़नी की कहानी बदल सकती थी। नोटा को उन लोगों ने वोट दिए जो बीजेपी और जदयू दोनों से नाराज थे। जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है।

11 प्रत्याशियों को 16.16 फीसदी से कम वोट

चुनाव आयोग के मुताबिक जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी और जदयू को छोड़कर बाकी 11 प्रत्याशियों को 16.66 फीसदी से कम वोट मिले। कुढ़नी उपचुनाव में बड़ी तादाद में नोटा को वोट मिले जो बताता है कि बीजेपी और महागठबंधन से लोगों की नाराजगी है। ऐसे में देखना होगा कि दोनों दल इस समस्या से कैसे निपटते हैं।