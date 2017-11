तेज प्रताप के बचाव में आये लालू, बोले- बेटे को समझाया है  

बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यावद अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कड़ा बयान दिया है जिससे सूबे में सियासी पारा गर्म हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा लालू यादव की सुरक्षा में कटौती कर दिए जाने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि मेरे पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है, नरेंद्र मोदी का खाल उधड़वा लेंगे। उधर, तेज प्रताप की बयान आने के बाद लालू यादव बचाव की मुद्रा में आ गए हैं।

तेज प्रताप की बचाव करते हुए राजद अध्यक्ष लालू यादव ने कहा की अगर एक बेटे को पता चल जाय कि उसके पिता की सुरक्षा में कटौती कर साजिश रची जा रही है तो वह प्रतिक्रिया जरूर देगा। आगे उन्होंने कहा की मैं इस तरह की बातों के खिलाफ हूँ। साथ ही उन्होंने कहा की तेजा प्रताप को मैंने समझाया है की दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं बोलना।

बताते चलें की केंद्र सरकार ने राजद प्रमुख लालू यादव की सुरक्षा में लगे विशेष रूप से ट्रेंड एनएसजी कमांडो को हटा दिया है। लालू यादव को जेड प्लस श्रेणी की जगह जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। अब सिर्फ सीआरपीएफ के डेढ़ से दो दर्जन जवान ही उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है।

If a son comes to know that his father is being conspired against, his security is being revoked, he will react. I don't approve of this. I have spoken to him to not speak anything like that again.: Lalu Prasad Yadav on Tej Pratap Yadav's statement pic.twitter.com/jo6LnC7Qzx