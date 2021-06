पटना: जमानत खारिज होते ही भागने वाले 7 आरोपियों ने किया सरेंडर, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर सिविल कोर्ट परिसर से मंगलवार को सात आरोपी भाग गए थे। उन्होंने आज कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। भारी पुलिसबल की मौजूदगी में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये सभी आरोपी जमानत याचिका खारिज होते ही फरार हो गए थे। सभी सिंगौड़ी थाने के कांड संख्या 72/21 में बिजली को लेकर मारपीट व फायरिंग करने के आरोपित हैं।

बताया जाता है कि उक्त कांड में 9 लोग आरोपित थे। एसीजेएम तृतीय के यहां सभी ने ऑनलाइन सरेंडर किया। उसके बाद सभी को पेशी के लिए बुलाया गया था। पेशी के दौरान हुई बहस के बाद जब सभी की जमानत याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद सभी न्यायालय से चकमा देकर फरार हो गए थे। वहीं दो आरोपी वृद्ध होने की वजह से भाग नहीं पाए थे।

#UPDATE | Bihar: Seven accused who fled from Danapur Civil Court premises in Patna yesterday, have surrendered before the Court. They are now being sent to judicial custody amid heavy Police presence.