मुंबई के पांच कारोबारियों ने पटना के डॉक्टर से की 18.84 करोड़ की ठगी, न प्रॉपर्टी दिया और न पैसे ही लौटाए

बिहार मुंबई के पांच कारोबारियों ने पटना के डॉक्टर से की 18.84 करोड़ की ठगी, न प्रॉपर्टी दिया और न पैसे ही लौटाए Published By: Malay Ojha Mon, 11 Oct 2021 02:47 PM पटना हिन्दुस्तान टीम

Your browser does not support the audio element.