हिंदी न्यूज़ बिहार कोरोना: पटना में मिले 134 नए केस, 48 घंटे में पांच की मौत, 4.70 प्रतिशत पर पहुंची संक्रमण दर

कोरोना: पटना में मिले 134 नए केस, 48 घंटे में पांच की मौत, 4.70 प्रतिशत पर पहुंची संक्रमण दर

वरीय संवाददाता,पटना Sneha Baluni Fri, 28 Jan 2022 06:36 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.