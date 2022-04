Patna crime: 12वीं के छात्र की लॉज में निर्मम हत्या, बदमाशों ने चाकू गोदकर मार डाला, आक्रोशित भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग

छात्र की हत्या की खबर सुनकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और जमकर बवाल किया। भीड़ ने वाहनों पर पथराव किया और दमकल की गाड़ी को भी फूंकने का प्रयास किया। पुलिस ने हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया।

पटना हिन्दुस्तान Malay Ojha Sun, 03 Apr 2022 07:01 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.