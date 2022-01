हिंदी न्यूज़ बिहार Patna Airport: घने कोहरे के चलते 12 फ्लाइट्स रद्द, तय समय पर नहीं पहुंच सके छह विमान

Patna Airport: घने कोहरे के चलते 12 फ्लाइट्स रद्द, तय समय पर नहीं पहुंच सके छह विमान

मुख्‍य संवाददाता ,पटना Ajay Singh Tue, 18 Jan 2022 07:17 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.