Bihar Weather: 70 किमी रफ्तार वाली आंधी, 34 जिलों में आफत की बारिश; बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम?

Bihar Weather Today: राजधानी पटना में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही मध्यम स्तर की बारिश हुई। आंधी में रामनवमी को लेकर मौर्य लोक परिसर के समीप बनाया गया अस्थायी गेट गिर गया।

Bihar Weather Today: पटना समेत बिहार के 34 जिलों में शुक्रवार को शाम से देर रात तक तेज आंधी के साथ बारिश हुई। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली समेत कई जिलों में रात 10 बजे के बाद आंधी और गरज के साथ तेज बारिश हुई जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पटना समेत कई शहरों में बिजली गुल हो गई। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। राज्य के सभी जिलों में आज भी बारिश के साथ आंधी और गरज तड़क की संभावना है। किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पटना में देर रात तेज आंधी से राजापुर पुल, कंकड़बाग, दानापुर, पोलो रोड, रूपसपुर समेत अन्य इलाके में पेड़ टूटकर गिर गए। इससे आवागमन बाधित हो गया। कंकड़बाग, बोरिंग रोड, डाक बंगला, आयकर गोलंबर, आशियाना, दानापुर सहित कई इलाकों में तेज आंधी के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। हालांकि, कुछ घंटे में विद्युत व्यवस्था को बहाल कर दी गई।

राजधानी पटना में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही मध्यम स्तर की बारिश हुई। आंधी में रामनवमी को लेकर मौर्य लोक परिसर के समीप बनाया गया अस्थायी गेट गिर गया। इस कारण वहां अफरातफरी जैसी स्थिति रही। देर रात तक रास्ता भी बंद रहा।

फीडरों पर बैनर-पोस्टर और पेड़ की डाली गिरी पटना में शुक्रवार की रात तेज आंधी और बारिश के बीच बिजली आपूर्ति चरमरा गई। 33 केवी के छह फीडर और 11 केवी के दर्जनों फीडर ब्रेकडाउन कर गए। इन फीडरों पर बैनर-पोस्टर और पेड़ की डाली टूटकर गिर गए। इससे कई इलाकों में देर रात तक बिजली बाधित रही। बाद में दूसरे सोर्स से बिजली बहाल कर दी गई। पेसू जीएम दिलीप कुमार ने बताया कि तेज हवा से फीडर ब्रेकडाउन किया। पेट्रोलिंग कर धीरे-धीरे सभी इलाके में बिजली बहाल कर दी जाएगी।

आज भी बारिश का अलर्ट प्रदेश में दोपहर बाद से ही मौसम का मिजाज बदलने लगा था। राज्य के ज्यादातर जगहों पर बादल छा गये। शनिवार को भी पटना सहित लगभग देर रात को दोबारा राज्य के 34 जिलों में तेज हवा चलने लगी और हल्के से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सभी जिलों में शनिवार को भी बारिश के आसार हैं।