Bihar Weather: 70 किमी रफ्तार वाली आंधी, 34 जिलों में आफत की बारिश; बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम?
Bihar Weather Today: राजधानी पटना में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही मध्यम स्तर की बारिश हुई। आंधी में रामनवमी को लेकर मौर्य लोक परिसर के समीप बनाया गया अस्थायी गेट गिर गया।
Bihar Weather Today: पटना समेत बिहार के 34 जिलों में शुक्रवार को शाम से देर रात तक तेज आंधी के साथ बारिश हुई। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली समेत कई जिलों में रात 10 बजे के बाद आंधी और गरज के साथ तेज बारिश हुई जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पटना समेत कई शहरों में बिजली गुल हो गई। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। राज्य के सभी जिलों में आज भी बारिश के साथ आंधी और गरज तड़क की संभावना है। किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
पटना में देर रात तेज आंधी से राजापुर पुल, कंकड़बाग, दानापुर, पोलो रोड, रूपसपुर समेत अन्य इलाके में पेड़ टूटकर गिर गए। इससे आवागमन बाधित हो गया। कंकड़बाग, बोरिंग रोड, डाक बंगला, आयकर गोलंबर, आशियाना, दानापुर सहित कई इलाकों में तेज आंधी के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। हालांकि, कुछ घंटे में विद्युत व्यवस्था को बहाल कर दी गई।
राजधानी पटना में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही मध्यम स्तर की बारिश हुई। आंधी में रामनवमी को लेकर मौर्य लोक परिसर के समीप बनाया गया अस्थायी गेट गिर गया। इस कारण वहां अफरातफरी जैसी स्थिति रही। देर रात तक रास्ता भी बंद रहा।
फीडरों पर बैनर-पोस्टर और पेड़ की डाली गिरी
पटना में शुक्रवार की रात तेज आंधी और बारिश के बीच बिजली आपूर्ति चरमरा गई। 33 केवी के छह फीडर और 11 केवी के दर्जनों फीडर ब्रेकडाउन कर गए। इन फीडरों पर बैनर-पोस्टर और पेड़ की डाली टूटकर गिर गए। इससे कई इलाकों में देर रात तक बिजली बाधित रही। बाद में दूसरे सोर्स से बिजली बहाल कर दी गई। पेसू जीएम दिलीप कुमार ने बताया कि तेज हवा से फीडर ब्रेकडाउन किया। पेट्रोलिंग कर धीरे-धीरे सभी इलाके में बिजली बहाल कर दी जाएगी।
आज भी बारिश का अलर्ट
प्रदेश में दोपहर बाद से ही मौसम का मिजाज बदलने लगा था। राज्य के ज्यादातर जगहों पर बादल छा गये। शनिवार को भी पटना सहित लगभग देर रात को दोबारा राज्य के 34 जिलों में तेज हवा चलने लगी और हल्के से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सभी जिलों में शनिवार को भी बारिश के आसार हैं।
नालंदा में महिला की मौत
नालंदा के चंडी में लोहे का पाईप उड़कर गिरने से एक महिला की मौत हो गयी। वहीं, अथमलगोला के बहादुरपुर गांव में जितेंद्र यादव के मकान की दीवार का एक हिस्सा गिर गया जिससे उनकी पत्नी रेणु कुमारी (60), पोती चांदनी (7) और पोता प्रशांत (8) घायल हो गए।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें