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अररिया में आंधी-बारिश ने बरपाया कहर, दीवार गिरने से मासूम की मौत; 3 की हालत गंभीर

Mar 20, 2026 11:12 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, फारबिसगंज
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अररिया जिले के फारबिसगंज में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि ने शुक्रवार को जमकर कहर बरपाया। दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं, दूसरी जगह पेड़ गिरने से तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। 

अररिया में आंधी-बारिश ने बरपाया कहर, दीवार गिरने से मासूम की मौत; 3 की हालत गंभीर

बिहार में खराब मौसम ने शुक्रवार को कई जगहों पर कहर बरपाया। अररिया जिले के फारबिसगंज में देर शाम आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से कोठीहाट वार्ड संख्या 02 स्थित एक फूस के घर की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक बच्चे की पहचान शिवम कुमार (उम्र 3 वर्ष) के रूप में हुई है, जो संजय राय का पुत्र था। संजय राय मूल रूप से सुल्तान पोखर के निवासी हैं और एक होटल में काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। अचानक आई इस आंधी ने उनके परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया।

पेड़ गिरने से तीन बच्चे घायल

वहीं, फैंसी मार्केट के बगल स्थित लाल पक्का के दीवार पर पेड़ गिरने और पेड़ के कारण दीवार एक फुस के घर पर गिरने से तीन बच्चे रूप से घायल हो गए। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें मंतसीर (उम्र 10 वर्ष), मंतसा (उम्र 8 वर्ष), मोनाजिर (उम्र 4 वर्ष) शामिल हैं। ये सभी दरभंगिया टोला, वार्ड संख्या 11 निवासी नाजिर के बच्चे बताए जा रहे हैं।

दोनों घटनाओं के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शिवम कुमार को मृत घोषित कर दिया तथा तीनों गंभीर को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है।

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ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मुन्ना कुमार ने बताया कि तीनों घायल बच्चों की हालत बेहद नाजुक है, जिनमें से एक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।

तेज आंधी और ओलावृष्टि से शहरभर में अफरा-तफरी मची हुई है। प्रशासनिक अधिकारी भी स्थिति का जायजा लेने में जुटे हुए हैं। फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने कहा कि पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

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घटना को लेकर पूरे शहर में अफरा तफरी मची रही। हालांकि, देर रात खबर लिखे जाने तक बारिश की रफ्तार कम हो गई, लेकिन रुक-रुक कर छींटे गिर रहे हैं।

इधर अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि आंधी को देखते हुए अस्पताल में सारी व्यवस्था को तैयार रखा हुआ है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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