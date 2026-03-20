अररिया में आंधी-बारिश ने बरपाया कहर, दीवार गिरने से मासूम की मौत; 3 की हालत गंभीर

अररिया जिले के फारबिसगंज में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि ने शुक्रवार को जमकर कहर बरपाया। दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं, दूसरी जगह पेड़ गिरने से तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

बिहार में खराब मौसम ने शुक्रवार को कई जगहों पर कहर बरपाया। अररिया जिले के फारबिसगंज में देर शाम आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से कोठीहाट वार्ड संख्या 02 स्थित एक फूस के घर की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक बच्चे की पहचान शिवम कुमार (उम्र 3 वर्ष) के रूप में हुई है, जो संजय राय का पुत्र था। संजय राय मूल रूप से सुल्तान पोखर के निवासी हैं और एक होटल में काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। अचानक आई इस आंधी ने उनके परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया।

पेड़ गिरने से तीन बच्चे घायल वहीं, फैंसी मार्केट के बगल स्थित लाल पक्का के दीवार पर पेड़ गिरने और पेड़ के कारण दीवार एक फुस के घर पर गिरने से तीन बच्चे रूप से घायल हो गए। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें मंतसीर (उम्र 10 वर्ष), मंतसा (उम्र 8 वर्ष), मोनाजिर (उम्र 4 वर्ष) शामिल हैं। ये सभी दरभंगिया टोला, वार्ड संख्या 11 निवासी नाजिर के बच्चे बताए जा रहे हैं।

दोनों घटनाओं के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शिवम कुमार को मृत घोषित कर दिया तथा तीनों गंभीर को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है।

ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मुन्ना कुमार ने बताया कि तीनों घायल बच्चों की हालत बेहद नाजुक है, जिनमें से एक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।

तेज आंधी और ओलावृष्टि से शहरभर में अफरा-तफरी मची हुई है। प्रशासनिक अधिकारी भी स्थिति का जायजा लेने में जुटे हुए हैं। फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने कहा कि पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

घटना को लेकर पूरे शहर में अफरा तफरी मची रही। हालांकि, देर रात खबर लिखे जाने तक बारिश की रफ्तार कम हो गई, लेकिन रुक-रुक कर छींटे गिर रहे हैं।