बिहार में आंधी ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां फंसीं

बिहार में आंधी के मौसम से राजधानी, राज्यरानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की रफ्तार रोक दी। बेगूसराय और सहरसा में ओवरहेड वायर टूटने से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। इससे हजारों यात्री परेशान रहे।

बिहार में शुक्रवार को खराब मौसम के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बेगूसराय और सहरसा में अलग-अलग जगहों पर आंधी से ओवरहेड वायर टूट गए। इससे राजधानी एक्सप्रेस, राज्यरानी, इंटरसिटी समेत कई ट्रेनों के पहिए थम गए। करीब एक दर्जन ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रहीं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बरौनी-बेगूसराय रेल खंड पर शुक्रवार शाम आई आंधी में डाउन लाइन पर 57 नंबर रेलवे फाटक के पास रेलवे का ओवरहेड वायर टूट कर गिर गया। इससे अप और डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। कई ट्रेनें स्टेशनों और ब्लॉक सेक्शन पर फंसी रहीं। इससे पूरी तरह से ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया।

रेल सूत्रों ने बताया कि शाम 5:30 बजे आई आंधी में तार टूटने की घटना के बाद से करीब एक दर्जन ट्रेनें विभिन्न जगहों पर खड़ी रही। इनमें राजधानी एक्सप्रेस सहित पुणे एक्सप्रेस, टाटा एक्सप्रेस, अहमदाबाद एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, अमरपाली एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस के अलावा कई मालवाहक ट्रेन भी जगह-जगह पर फंसी रहीं।

रात 8:00 बजे के करीब डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बारी-बारी से शुरू कराया गया। इधर, ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहने से स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय रेल अधिकारी ने बताया कि तेज आंधी के कारण ओवरहेड वायर गिर गया था।

राज्यरानी एक्सप्रेस 2 घंटे फंसी वहीं, तेज आंधी में सहरसा-सुपौल रेलखंड के नंदलाली-बरुआरी के बीच ओवरहेड वायर टूट गया। इससे अफरातफरी की स्थिति हो गई। पटना से ललितग्राम जा रही राज्यरानी एक्सप्रेस को नंदलाली में लगभग 2 घंटे तक रोककर रखा गया। वहीं आनंद विहार से पूर्णिया कोर्ट जाने वाली गरीब रथ स्पेशल को नियंत्रित कर चलाया गया।