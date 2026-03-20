बिहार में आंधी ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां फंसीं
बिहार में आंधी के मौसम से राजधानी, राज्यरानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की रफ्तार रोक दी। बेगूसराय और सहरसा में ओवरहेड वायर टूटने से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। इससे हजारों यात्री परेशान रहे।
बिहार में शुक्रवार को खराब मौसम के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बेगूसराय और सहरसा में अलग-अलग जगहों पर आंधी से ओवरहेड वायर टूट गए। इससे राजधानी एक्सप्रेस, राज्यरानी, इंटरसिटी समेत कई ट्रेनों के पहिए थम गए। करीब एक दर्जन ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रहीं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
बरौनी-बेगूसराय रेल खंड पर शुक्रवार शाम आई आंधी में डाउन लाइन पर 57 नंबर रेलवे फाटक के पास रेलवे का ओवरहेड वायर टूट कर गिर गया। इससे अप और डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। कई ट्रेनें स्टेशनों और ब्लॉक सेक्शन पर फंसी रहीं। इससे पूरी तरह से ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया।
रेल सूत्रों ने बताया कि शाम 5:30 बजे आई आंधी में तार टूटने की घटना के बाद से करीब एक दर्जन ट्रेनें विभिन्न जगहों पर खड़ी रही। इनमें राजधानी एक्सप्रेस सहित पुणे एक्सप्रेस, टाटा एक्सप्रेस, अहमदाबाद एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, अमरपाली एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस के अलावा कई मालवाहक ट्रेन भी जगह-जगह पर फंसी रहीं।
रात 8:00 बजे के करीब डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बारी-बारी से शुरू कराया गया। इधर, ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहने से स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय रेल अधिकारी ने बताया कि तेज आंधी के कारण ओवरहेड वायर गिर गया था।
राज्यरानी एक्सप्रेस 2 घंटे फंसी
वहीं, तेज आंधी में सहरसा-सुपौल रेलखंड के नंदलाली-बरुआरी के बीच ओवरहेड वायर टूट गया। इससे अफरातफरी की स्थिति हो गई। पटना से ललितग्राम जा रही राज्यरानी एक्सप्रेस को नंदलाली में लगभग 2 घंटे तक रोककर रखा गया। वहीं आनंद विहार से पूर्णिया कोर्ट जाने वाली गरीब रथ स्पेशल को नियंत्रित कर चलाया गया।
शुक्रवार देर रात समाचार लिखे जाने तक तक ओवरहेड वायर को ठीक करने का काम चल रहा था। सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ओवरहेड वायर को ठीक करने सहरसा से टावर वैगन को लेकर टीआरडी कर्मी गए।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें