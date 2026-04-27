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बीपी की दवा अचानक बंद की तो बढ़ेगा खतरा, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क; डॉक्टरों की सख्त चेतावनी

Apr 27, 2026 07:56 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, पटना
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एनएमसीएच के डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि ब्लड प्रेशर की दवा अचानक बंद करने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने मानसिक तनाव कम करने के लिए 25 मिनट मेडिटेशन और वजन घटाने के लिए 45 मिनट व्यायाम की सलाह दी। बीपी सामान्य रहने पर भी बिना डॉक्टरी…

बीपी की दवा अचानक बंद की तो बढ़ेगा खतरा, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क; डॉक्टरों की सख्त चेतावनी

Health News: क्या आप भी ब्लड प्रेशर सामान्य होते ही अपनी मर्जी से दवा खाना बंद कर देते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए! पटना के जाने-माने न्यूरो सर्जन और एनएमसीएच (NMCH) के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा को बिना डॉक्टरी सलाह के अचानक छोड़ना जानलेवा साबित हो सकता है। यह लापरवाही सीधे तौर पर आपको ब्रेन स्ट्रोक की दहलीज पर खड़ा कर सकती है, जिससे लकवा या अचानक जान जाने का खतरा बढ़ जाता है।

क्यों खतरनाक है दवा छोड़ना?

डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि अक्सर लोग बीपी सामान्य होने पर खुद को स्वस्थ मान लेते हैं और दवा बंद कर देते हैं। लेकिन शरीर में किसी भी कारण से गुस्सा, मानसिक तनाव या मौसम में बदलाव होने पर अचानक ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है। चूंकि शरीर दवा के सुरक्षा घेरे में नहीं होता, इसलिए नसों में सूजन आ जाती है या वे फट सकती हैं। कई बार लोग अचानक गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। इसके पीछे अधिकतर केस में साइलेंट किलर हाई बीपी ही होता है।

लाइफस्टाइल में बदलाव है जरूरी

'हिन्दुस्तान' के कार्यालय में आयोजित 'डॉक्टर की सलाह' कार्यक्रम में उन्होंने राज्य भर से आए फोन कॉल्स का जवाब दिया। उन्होंने सलाह दी कि केवल दवा ही काफी नहीं है, बल्कि मानसिक तनाव से बचने के लिए हर दिन कम से कम 25 मिनट का मेडिटेशन और शरीर के फैट को कम करने के लिए 40 से 45 मिनट तक व्यायाम करना अनिवार्य है। खान-पान पर नियंत्रण रखकर और मोटापे को कम करके ही ब्रेन स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

डॉक्टर ने मरीजों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि शरीर में खुजली होना, हाथों-पैरों में सूनापन रहना, कमर और गर्दन की नसों में अकड़न या पैरों की नसों का मोटा और नीला होना ये सभी संकेत हैं कि आपकी जीवनशैली और बीमारी को तुरंत डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। अगर आप शिक्षक हैं या लंबे समय तक खड़े रहने वाला काम करते हैं, तो रात को सोते समय पैर के नीचे तकिया रखकर पैरों को ऊंचा रखने जैसी छोटी आदतें भी बड़ी राहत दे सकती हैं।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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