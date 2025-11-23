Hindustan Hindi News
बस करो बद्दुआ देना, अब मैं बर्बाद हो गई हूं; RJD की हार से टूट गई सीमा कुशवाहा!

बस करो बद्दुआ देना, अब मैं बर्बाद हो गई हूं; RJD की हार से टूट गई सीमा कुशवाहा!

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर चर्चित राजद की महिला नेता सीमा कुशवाहा पार्टी की हार से काफी आहत हैं। उन्होने अपने एक्स हैंडल से एक घंटे में तीन ट्वीट किए हैं। जिसमें उनकी हताशा झलक रही है। सीमा ने लिखा कि जो भी बद्दुआ दे रहा है, बस कर दो अब मैं बर्बाद हो चूकी हूं!

Sun, 23 Nov 2025 05:29 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
सोशल मीडिया पर चर्चित लालू यादव की आरजेडी की महिला नेता सीमा कुशवाहा फिर से चर्चा में आ गई है। एक घंटे के अदंर उन्होने के एक के बाद एक तीन ट्वीट किए हैं। जो चुनाव में राजद की करारी हार से जुड़े हैं। चुनाव नतीजों से सीमा भी हैरान हैं, और दुखी भी हैं। उन्होने एक्स पर लिखा कि जो भी बद्दुआ दे रहा है, बस कर दो अब मैं बर्बाद हो चूकी हूं!वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा कि जब रिश्वत रास्ता बन जाए, तो न्याय सिर्फ़ किताबों में रह जाए। दरअसल बिहार चुनाव में नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना की भी खूब चर्चा हुई। जिसके तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 10 हजार रुपए दिए गए। विपक्ष ने इसे चुनाव से पहले घूस करार दिया था। जिसका जिक्र सीमा कुशवाहा ने भी अपने ट्वीट में बिना नाम लिए किया।

वहीं तीसरे ट्वीट में सीमा ने लिखा कि भगवान का लिखा सब कुछ सहना पड़ेगा। क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जाती, और सुकून कभी खरीदा नहीं जाता!

आपको बता दें बीते चुनाव में सीमा को राजद का टिकट मिलने की चर्चा की थी। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। सासाराम से वे टिकट मांग रही थीं। हालांकि उन्होने आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार किया। छपरा से राज प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के लिए कैंपेनिंग की। रोहतास जिला परिषद सदस्य रहीं सीमा कुशवाहा सोशल मीडिया पर अपने अंदाज और रील्स की वजह से चर्चा में रहती हैं।

राजद महिला नेता सीमा कुशवाहा रोहतास जिले के कोचस की रहने वाली हैं। सीमा कुशवाहा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। जो उनको राजनीतिक पहचान दिलाने में कारगर साबित हुए हैं। जिला परिषद सदस्य रहने के दौरान उनका जुड़ाव मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से भी रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में वे उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा की प्रदेश महासचिव थीं, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और अब लालू यादव की आरजेडी में हैं।