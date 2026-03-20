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वंदे भारत ट्रेन पर फिर चले पत्थर, गोरखपुर-पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस पर हमले में अज्ञात पर FIR; जांच में RPF जुटी

Mar 20, 2026 10:05 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुजफ्फरपुर में कांटी और मोतीपुर के बीच 26501 गोरखपुर-पाटलिपुत्रा एक्सप्रेट को बदमाशों ने निशाना बनाया। मुजफ्फरपुर-गोरखपुर रेलखंड पर हुई वारदात की रिपोर्ट बापूधाम मोतिहारी आरपीएफ में दर्ज की गई है।

वंदे भारत ट्रेन पर फिर चले पत्थर, गोरखपुर-पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस पर हमले में अज्ञात पर FIR; जांच में RPF जुटी

Vande Bharat Express Stone Pelting: बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर पत्थर से हमला किया गया है। मुजफ्फरपुर में कांटी और मोतीपुर के बीच 26501 गोरखपुर-पाटलिपुत्रा एक्सप्रेट को बदमाशों ने निशाना बनाया। मुजफ्फरपुर-गोरखपुर रेलखंड पर हुई वारदात की रिपोर्ट बापूधाम मोतिहारी आरपीएफ में दर्ज की गई है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान में जुट गई है। मोतिहारी आरपीएफ इंस्पेक्टर भरत प्रसाद ने मामले की पुष्टि करते हुए गहन जांच शुरू हो जाने की जानकारी दी है।

इंस्पेक्टर भरत प्रसाद ने लाइव हिन्दुस्तान को बताया कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात स्कॉर्ट पार्टी, गार्ड एवं ट्रेन मैनेजर से घटना की जानकारी मिली। स्कॉर्ट पार्टी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। इसके लिए एक टीम को गोरखपुर भेजा गया है। बदमाशों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर ने बताया कि कांटी और मोतीपुर के बीच किसी स्थान पर ट्रेन पर पत्थर से वार किया गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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