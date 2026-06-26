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फारबिसगंज में मुहर्रम के ताजिया जुलूस पर पत्थरबाजी, बवाल में कई घायल; भगदड़ जैसे हालात

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, फारबिसगंज
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अररिया जिले के फारबिसगंज में शुक्रवार को मुहर्रम ताजिया जुलूस पर पत्थरबाजी और अखाड़ों के बीच मारपीट से भगदड़ जैसै हालात बन गए। बवाल होने से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए स्थिति को काबू में किया। 

बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में शुक्रवार को मुहर्रम पर निकाले जा रहे ताजिया जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। बवाल होने के बाद जुलूस में करतब दिखा रहे विभिन्न अखाड़े के लोग भी आपस में उलझ गए। उनके बीच लाठी-डंडे चलने लगे और मारपीट हुई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। पुलिस को स्थिति काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

जानकारी के अनुसार, फारबिसगंज में जुम्मन चौक से निकलकर विभिन्न अखाड़ों का ताजिया जुलूस जब रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचा। तभी कुछ लोगों ने जुम्मन चौक अखाड़े पर पथराव कर दिया। बताया जाता है कि दरभंगिया बस्ती की ओर से पत्थर चलाए गए। इससे अफरातफरी मच गई।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद एसडीओ अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ राजकिशोर कुमार, थानाध्यक्ष मनोज कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी सक्रिय हो गए और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया।

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हालांकि कुछ ही देर बाद ही रनवे के समीप एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई। यहां कुछ लोगों द्वारा पत्थर फेंके जाने की बात सामने आई। वहीं अखाड़ों के बीच करतब प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग आपस में उलझ गए और मारपीट की स्थिति बन गई। अचानक हुई घटना से लोगों में अफरातफरी मच गई और कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागने लगे। पूरे घटनाक्रम में आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है।

फारबिसगंज में मुहर्रम ताजिया जुलूस के दौरान पथराव के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया। एडीएम नवनील कुमार सहित एसडीओ और एसडीपीओ लगातार पूरे जुलूस की निगरानी करते रहे और पुलिस बल को अलर्ट रखा गया। अधिकारियों ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा।

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मुहर्रम कमिटी बोली- इस तरह की हरकत गलत

इस मामले में मुहर्रम कमेटी के प्रधान महासचिव वाहिद अंसारी ने कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों ने गलत किया है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के बाद पूरे मामले को लेकर बैठक की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

एसडीओ ने कहा- दोषियों पर कार्रवाई होगी

वहीं फारबिसगंज एसडीओ अभय कुमार तिवारी ने कहा कि फिलहाल प्रशासन जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने में जुटा है। इसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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