बिहार में वंदे भारत ट्रेन पत्थरबाजों के निशाने पर , इमरजेंसी विंडो का शीशा टूटा; 2 महीने में पांचवी बार पथराव

वंदे भारत ट्रेन बाराहाट मंदारहिल के समीप पंजवारा क्रॉसिंग के पास पहुंचते ही कुछ लोगों ने ताबड़तोड पत्थरबाजी कर दी। एक पत्थर इमरजेंसी विंडो पर लगने के बाद शीशा पूरी तरह के टूट गया। दो शीशे में पत्थर मार कर पूरी तरह से तोड़ दिया गया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, भागलपुरTue, 2 Sep 2025 07:47 AM
वंदे भारत ट्रेन को असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सोमवार को जमालपुर से हावड़ा जा रही वंदे भारत ट्रेन के सी-4 कोच पर भागलपुर में असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे यात्रियों के बीच दहशत व्याप्त हो गया। दरअसल, ट्रेन के शाम 5:15 में बाराहाट मंदारहिल के समीप पंजवारा क्रॉसिंग के पास पहुंचते ही कुछ लोगों ने ताबड़तोड पत्थरबाजी कर दी। एक पत्थर इमरजेंसी विंडो पर लगने के बाद शीशा पूरी तरह के टूट गया। दो शीशे में पत्थर मार कर पूरी तरह से तोड़ दिया गया। हालांकि किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच कर छानबीन शुरू कर दी है। हाल के दिनों में रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ की टीम लगातार लोगों के बीच ट्रेन में पत्थरबाजी नहीं करने की अपील कर रहे हैं। बावजूद घटनाएं हो रही हैं।

आरपीएफ मालदा एएससी असीम कुमार कुल्लू ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी की सूचना मिलने के बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर को मौके पर भेजकर जांच करायी जा रही है। इस मामले में कई सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा किया गया है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

दो माह में पांचवीं बार हुई पत्थरबाजी की घटना

वंदे भारत ट्रेन को असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाए जाने का यह मामला नया नहीं है। महज 60 दिनों के अंदर पांचवीं बार असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना को अंजाम दिया है। हर बार घटना के बाद मामले की जांच-पड़ताल की बात कह इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

