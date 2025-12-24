बिहार में रील्स बनाने के लिए वंदे भारत पर पथराव, तीन खिड़कियों के शीशे टूटे; नाबालिग पकड़ाए
आरपीएफ मुजफ्फरपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन किशोरों को कांटी के बारमदपुर स्थित रेलवे लाइन पर रील्स बनाते पकड़ा। फिर ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज से भी इनका सत्यापन कराया गया। फिलहाल मामले में आरपीएफ केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है।
बिहार में मुजफ्फरपुर जंक्शन और कपरपुरा स्टेशन के बीच बारमतपुर के पास किशोरों ने मंगलवार को गोरखपुर-पाटलिपुत्र 26502 वंदेभारत पर पथराव कर दिया। इसमें ट्रेन के तीन कोच सी-7, सी-4 व ई-1 की तीन खिड़कियों के शीशे टूट गए। संयोग रहा कि खिड़की की सीट पर बैठे किसी यात्री को चोट नहीं लगी। सभी यात्री सुरक्षित रहे। खिड़की के क्षतिग्रस्त शीशे को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दुरुस्त किया गया।
इस घटना के संज्ञान में आने के साथ ही आरपीएफ मुजफ्फरपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन किशोरों को कांटी के बारमदपुर स्थित रेलवे लाइन पर रील्स बनाते पकड़ा। फिर ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज से भी इनका सत्यापन कराया गया। फिलहाल मामले में आरपीएफ केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। तीनों की उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच के हैं।
आरपीएफ की ओर से बताया गया है कि 26502 वंदे भारत एक्सप्रेस के मार्गरक्षण दल में तैनात नरकटियागंज के प्रधान आरक्षी नीरज कुमार ने आरपीएफ मुजफ्फरपुर को घटना की सूचना दी थी। बताया था कि कपरपुरा- मुजफ्फरपुर के बीच किमी संख्या 90/ 37-39 (बारमतपुर) के पास कुछ बच्चे रेलवे ट्रैक के किनारे खेल रहे थे, जिन्होंने ट्रेन पर पत्थर मार दिया। इसमें कोच संख्या सी-7, सी-4 एवं ई-1 का एक-एक शीशा क्षतिग्रस्त हो गया।
इसकी सूचना पर आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार, दारोगा गोकुलेश पाठक के साथ प्रधान आरक्षी भूपेंद्र कुमार तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान तीन बच्चे ट्रैक के किनारे मिले। सीसीटीवी फुटेज से मिलान के बाद तीनों का सत्यापन किया गया। तीनों को पकड़कर आरपीएफ पोस्ट लाया गया। तीनों बालक को संज्ञान के लिए न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड मुजफ्फरपुर को अग्रसारित किया गया है।